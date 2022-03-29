宗教場所4.21重開　清真寺推一系列防疫措施　每節參拜最多500人

本港新冠疫情仍持續，政府早前稱下月21日分階段放寬防疫措施，宗教場所屬首階段重開行列。位於九龍的清真寺積極為下月重開進行準備，進行一連串防疫措施，包括全面採用本地大學研發的長效智能抗病毒塗層，以及低敏殺菌搓手液，供信徒安心參與重開後的宗教活動。另外，有宗教團體代表反映，疫情期間因寺廟關閉，各信徒被迫留家參拜，令儀式有違傳統。

九龍清真寺秘書艾歷斯今日(29日)表示，以往到寺廟參拜的信徒高峰時期最多可達4,000多人，惟因應社交措施，寺廟內禮堂已跟隨當局指引，將每一個參拜位置「劃線」，確保信徒之間存留一個空位，以保持社交距離，故預料屆時重開後每段參拜環節，最多只會有約500人同時到場。

艾歷斯又提到，重開後每日會派出約5名清潔工人進行消毒，亦會一改以往常態，信眾於參拜後須盡快離開，避免停留。至於考慮到重開後，會有大批信徒蜂擁而到，他指屆時會實施人流管制，讓信眾分批進入。他又指出，若按傳統，信徒於參拜前必須先潔淨全身，但為保持社交距離，寺廟內的淋浴間已由32個減剩16個，呼籲信徒應先各自在家中潔淨，以節省時間。

九龍清真寺大教長穆光明則表示，因應信仰及程序問題，不宜改以網上形式參拜，而因寺廟關閉，各信眾被迫留家參拜，惟在地方受局限，或是不懂程序等，讓儀式難以跟隨傳統，他強調只要政府放寬宗教活動，清真寺會全力作出配合。