美國華裔博士稱Omicron患者多出現發燒　用血氧機有助了解病情

本港第5波疫情仍然反覆，大部分患者皆受到變種病毒Omicron感染。近日網上有一名在美國的華裔藥劑學博士稱，在確診期使用血氧機可更準確了解自己病情。呼吸系統專科醫生梁子超指出，血氧機可作為輔助工具，讓患者在病徵持續，如高燒超過兩日仍不退，應評估自己的身體情況，以免病情急轉直下，至惡化求醫時已需要介入治療。

近日網上流傳片段，加州大學藥劑師江劍剛博士指曾治療大批新冠患者，病人在感染Omicron初期多會出現發燒及鼻塞，服用藥物後會有改善，但有小部分患者會血氧降低，而測量血氧甚為重要，發燒的情況會在2至3日後改善。梁子超認為，血氧機的作用在於測量患者血液中的氧含量，正常人不會低於95%，若測量結果低於94%便需要小心，考慮盡早求醫，至含氧量低於92%，或已出現肺或心臟問題。

梁又提到，若市民在確診後高燒2日仍然不退，或嚴重的病徵持續多日，便可使用血氧機監測身體情況，以免「延遲求醫，一去到(急症室)情況就好差」。另外，亦有部分情況是由於病毒影響了患者的神經系統，致使病人無法感覺到自己出現氣促等，血氧機亦可避免相關情況。他又提到，坊間的血氧儀由數十至逾百港元不等，市民購買後可以先讓不同人試用，確認其穩定性。

江博士又稱，確診後發燒2至3日，便會改為嚴重的喉嚨痛，約7日後康復，其後或會再出現咳嗽，而咳嗽的程度，則視乎患者接種疫苗的時間、種類，及劑量等因素而定。梁子超則指相關情況多出現在輕症患者，但每人的情況皆有所不同，不同年齡層的人免疫反應亦有差異，有部分人亦會在確診後第5至7日突然惡化，即使患者在確診多日後檢測顯示無感染，若仍有病徵亦需要多加注意身體情況。