警隊兩年來堅守防疫前線　警聲特刊《戰疫》明出版回顧

新冠疫情猛如虎，自2020年初侵襲本港，先後經歷五波疫情。其中警務處上下堅守防疫最前線，協助追蹤病源傳播、進行圍封強檢、協助居民撤離、票控違令人士、打擊疫情騙案等。警方刊物《警聲》特刊《戰疫》將於明天(30日)出版，回顧兩年來抗疫之路，警務處處長蕭澤頤於序言中指「為了守護香港，我們必定竭盡所能，排除萬難，與市民一起走出『疫』境。」

警隊上下在這兩年多的時間披甲上陣，打好每一場戰疫，高峰期曾借調近200名警員到衞生署設於啟德、旺角和新蒲崗的3間個案追蹤辦公室工作，負責整理衞生署系統的資料、協助確診人士填寫申報系統，以及負責發出隔離令等，其他成員還有退休警察義工及其他紀律部隊人員。當救護車需求超出負荷，警隊立即號召逾40名有急救資格的警員成立警察醫療特別小組， 每日出勤，負責協助非緊急救護運送工作，至今已成功運送近2000名病人。

疫情下亦催生不同罪案，警方亦派人手打擊。其中今年2月，有不法分子於網上討論區發布訊息，包括鼓吹確診者播毒、煽動他人違反防疫規例，甚至炸毀社區檢測中心等，網絡安全及科技罪案調查科主動進行網上巡邏，成功拘捕多名涉案者。警方對於違禁聚令和口罩令的人士亦絕不手軟， 與其他執法部門採取代號「松塔」行動，對違例人士發告票。

除此以外，警方在過去兩年多，還抽調人手協助圍封強檢、駐守檢疫中心，亦先後兩次借出八鄉少年警訊永久活動中心作為檢疫中心。除現役人員外，退休警察即使退下火線亦念念不忘服務社會，組成義工隊助抗疫。