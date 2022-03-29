東北季候風周五來　三天轉涼兼落冷雨　周末打鼓嶺僅12°C

一股東北季候風將在本周五(4月1日)抵達廣東，並帶來「冷冷雨」的天氣，當天至下周日(3日)一連3天氣溫轉涼且風勢頗大，最低攝氏14度，周末(2日)打鼓嶺最凍攝氏12度，外出記得保暖同帶把遮！至於廿四節氣「清明」前後氣溫回暖，其中，過去大多「雨紛紛」的清明節，今年反而天氣乾燥及有陽光，天文台預測當日氣溫介乎攝氏18至24度，孝子賢孫拜祭先人時，要留意交通及社交距離！

根據分區天氣預報，本周五全港最低氣溫均為攝氏15度或以下，新界溫度更低，當中，打鼓嶺最低氣溫達攝氏12度，而大埔、上水、流浮山、石崗最低均為攝氏13度。

現時影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日緩和，該區天色好轉，氣溫回升；其後東北季候風在本周後期到達廣東，屆時天氣轉涼及有雨。受較乾燥的大陸氣流影響，下周初華南沿岸漸轉天晴。

九天天氣顯示，明後兩天(3月30日及31日)偶有陽光，明日初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎攝氏19至26度；而本周五至下周一期間天氣轉涼，最低氣溫為攝氏14度，多雲及有幾陣雨；其後包括清明節在內的4天，氣溫逐步回升至最高攝氏27度，期間大致天晴，日間乾燥。