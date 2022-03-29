逾7成市民不滿政府　創2年來新高　行會成員冇人識

最新民意調查顯示，超過7成市民對特區政府感到不滿意，創2年來新高，近6成人表示不信任政府。另外市民對本港經濟狀況相當不滿，滿意率為負64個百分點。至於作為特首智囊和決策諮詢機構的行政會議同失民心，接近7成人表示完全不認識。

香港民意研究所於本月21日至25日，就政府民望、五大行政會議成員評分、社會狀況及民情指數等，成功訪問了1004個樣本，其中市民對特區政府滿意率僅為10%，不滿意率為72%，創2020年2月以來新高；至於不信任特區政府的比率為58%，而信任率為24%。

在社會狀況滿意率上，政治、民生及經濟分別為負41、負57及負64個百分點；至於在民情指數上，民情指數為57.4、政評指數為58.4以及社評指數為58.2。

另外，在5大行政會議成員評分上，最多受訪者提及的是葉劉淑儀、其次為陳智思、湯家驊，但仍分別只有22%、10%及6%，至於葉國謙、張宇人僅有1至2%人認識。然而有11%被訪者錯誤回答行政會議非官守議員名字、68%表示完全不認識。

伍倫貢學院社會科學院講師黃志偉表示，政策朝令夕改令市民無所適從，例如全民強檢多次改口，引起搶購潮，甚至連退燒藥都缺貨，反映政府舉棋不定，未能給予一個肯定的答案。黃志偉亦指特首每日出席記者招待會作用不大，認為交由政策局處理亦可。

至於被問到行政會議成員評分有差異時，黃志偉指有其他行會成員「唔願意多講，亦唔肯出來講」，導致媒體想找敢言的行會成員發言時也十分困難，過往應該找行會召集人做訪問對象，但現時往往其他人比他們更健談。

民研副行政總裁鍾劍華表示行會已經禮崩樂壞，「無哂紀律」，而特首林鄭月娥亦有自己拆自己台的情況，包括她早前指未了解行政會議召集人陳智思說話內容，更權威的立場應來自她本人及港府。