部門卸責　藥物抵港逾半月方派院舍　田北辰料逾千人不必要死亡

第5波疫情下大批長者染疫死亡。議員田北辰今日(29日)透露，據他收到的消息，醫管局早於上月24日前，已採購到美藥廠默沙東新冠口服藥，但直到3月中才發放至院舍，足足遲了19日，期間逾2,000名院友離世。有專家與他討論，若當局可第一時間將藥物派予長者，可減少逾千名長者死亡，批評醫管局太遲發放口服藥予院舍使用，反映當局各部門協調抗疫有問題，須全面檢討。醫管局截至3月28日，已為超過20,100病人處方新冠藥物。

醫院管理局總行政經理何婉霞醫生表示，截至3月28日，公院已為超過2萬名1病人處方兩種口服藥，處方藥物時，只會考慮藥物會否幫到病人及是否適合病人使用，所以病人合適及符合用藥條件，就會處方藥物。除公院外，亦有與私院合作，2月25日第一次安排借藥予私院，全港13間私院已處方該兩款藥物予病人。到3月21日已簡化借藥機制，現已借逾400個療程做使用及儲備。

私家醫生方面，現時私家醫生處方藥物不是由醫管局審批，港府與業界正討論如果可有更多私家醫生可以處方到口服藥物，對患者有一定好處，當局樂意配合。

醫管局提醒，該兩種口服藥證明對治療新冠有顯著效果，如病人有需要請盡快預約到指定診所求醫，適合的病人會處方，若病情嚴重可到急症室，現時等候情況已理順，求醫可減重症及死亡風險。

田北辰表示，自己收到消息首批默沙東口服藥早於上月24日已抵港，不過醫管局將藥物用於公立醫院，未有第一時間派發至院舍，至本月15日才向院舍發放。他指，據他了解，默沙東口服藥只對輕症、無打針、初期確診的患者有幫助，「但當時醫院只會接收重症患者，根本無空位接收輕症患者」，質疑為何該口服藥當時會用於公立醫院。

田北辰提供數據指出，在上月約24日以來，本港只有460位院舍長者染疫死亡，惟直至3月15日，已有2,690位院舍長者死亡，由此可見，這段期間有2,230位長者死亡。他指，有專家與其討論時指出，若政府可以及早將口服藥向院舍發放，相信有逾千名死者可避免死亡，「雖然只是推算，但救得一條人命得一條人命，本來可能唔洗咁多人死」。

田北辰更透露，於3月初時曾向食物及衞生局副局長徐德義詢問默沙東口服藥是否已到港，「當時佢都答唔出，證明佢完全唔知」。他認為，大批長者染疫離世，並不是單一部門所致，而是各個部門之間的協調問題。他冀望，下屆成立的疫情檢討委員會，應深層次探討香港管治架構能夠有效處理危機，以及查找問責團隊與公務員團隊磨合，是否出現問題。他直指「個個局只顧自己事，其他咩都唔理」。

有報道引述消息人士指，醫管局早於上月底已收到首批口服藥，惟當時數量有限，首批僅有約2,000劑，同時當時多家公立醫院先後出現疫情大爆發，患者多為長者，故醫管局內的傳染病科醫生，決定將首批口服藥分發予公立醫院使用，每所醫院可分發到200至280劑左右，待供應陸續增加，才分配予院舍或指定診所等地方。

醫管局回應指，於2月23日開始處方「莫納皮拉韋」(即默沙東新冠口服藥)及於3月16日開始處方「帕克斯洛維德」(即輝瑞口服藥)。截至3月27日，醫管局已為超過1.93萬名病人處方該兩款口服藥物。現時醫管局分別在不同地方為病人處方這兩款藥物，包括公立醫院住院病人、社區治療設施例如新冠治療中心、指定診所及安老院舍等。