機構推快測分析系統顯示病毒量　港人使用時須上載身分證資料

港府自上月底起接納快速檢測的結果並可上載申報平台，市民現時能從「一條線」或「二條線」辨認有否確診，但僅能從第二條線的深淺度了解體內的病毒量，惟深淺度一般難以量化。有機構推出快速測試結果分析系統，市民上載測試結果圖片後，系統便能自動評估患者的感染等級，並提供健康建議。系統需免費予港人使用，惟用戶需上載身份證，機構指個人資料不會作其他用途，並於1個月後銷毀。

系統將分析快速測試結果照片的T線，即「第二條線」的深淺度，提供病毒濃度的相對值，劃分感染的嚴重程度。用戶上載數天的測試結果後，系統將提供病情趨勢曲線圖，並提供健康建議。

香港生物科技協會主席于常海表示，核酸檢測雖較快速測試更敏感，惟所需時間較長亦較麻煩，而現時不少患者在家隔離，難以外出進行核酸檢測，了解自己的身體情況，系統將能給予參考指標。

市民使用時需上載身份證及電話號碼作認證，于表示，個人資料僅作認證港人身份之提供免費的服務，資料不會作其他用途，並於一個月後銷毀。

各品牌測試結果的顯示情況有異，結果又受到照片質素影響，于指研究人員一直在收集數據，但未有提及數據的數量，僅指「做咗好多多」，大部分品牌的準確度高，又指自周日（27日）開放平台後也有近500人使用。他提醒市民避免於早上鼻孔較乾的時候進行快測，並應於同一方法、時間進行檢測。