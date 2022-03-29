青龍頭私人住宅闢作毒品倉　警拘建築工人檢3千萬元海洛英及冰

警方毒品調查科根據情報分析及經深入調查後，發現有販毒集團利用私人屋苑的住宅單位，作為毒品倉庫及分銷中心，遂於昨日(28日)早上，掩至荃灣青山公路青龍頭段一私人屋苑進行反毒品行動。期間，探員在一幢私人住宅大廈外，截查一名形迹可疑的男子，並在其手持的行李箱內，搜出32磚、共重12公斤的懷疑海洛英。

探員其後將男子押返其租住的住宅單位搜查，發現另外34磚、共重約12.75公斤的懷疑海洛英，以及6包、以茶葉包裝作掩飾、共重6公斤的懷疑冰毒，同時搜出一批可再封膠袋、手套等毒品包裝工具，起的毒品市值超過3,000萬港元。警方經初步調查後，以涉嫌「販賣危險藥物」拘捕該名姓陳(34歲)男子，他報稱任職建築工人。稍後，陳男將會被暫控兩項「販賣危險藥物」罪，案件於明日(30日)在西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察廖秉科表示，將進一步調查毒品來源，不排除有更多人被捕，今次行動相信已經阻截一批毒品流入市面。有別於常見的工廠大廈或地處較偏僻的村屋作儲存毒品，警方發現本地販毒集團近期開始轉用私人屋苑單位，作為毒品倉庫，企圖逃避執法人員追查。廖秉科呼籲，業主出租單位前，應盡量清楚查詢租客的背景，例如職業、收入證明等，以免名下物業被不法分子用作非法用途。