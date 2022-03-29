丟棄無家者家當　康文署敗訴被令向每人賠100元

於2019年12月21日的冬至前夕，警方驅趕居於深水埗通州街公園的無家者，他們的家則被康樂及文化事務署當垃圾丟掉，並無於事前24小時通知。去年中有多名無家者入稟小額錢債審裁處，向政府索取介乎2,000港元至13,290港元賠償。案件今天（29日）裁決，審裁官林希維裁定無家者一方勝訟，指康文署並未彌行「非自願託管者責任」、沒有對物品負上合理程度的謹慎責任，惟無家者一方沒有提供物品單據或相片證，未能舉證損失物品的價值。故審裁官只信納無家者在事件中損失了寢具，裁定署方須向每名無家者賠償100元。審裁官不就訟費作頒令，雙方須各自支付訟費。

本案現有9名申索人，分別為熊達富、趙金興、劉嘉曦、周雄光、陳大發、吳隨有、阮少碧、陳志榮及陳志堅，分別由香港社區組織協會幹事吴衞東及陳仲賢代表，惟其中趙金興早前確診新冠肺炎送院後離世；被告人則為律政司司長。

香港社區組織協會幹事吴衞東今天在開庭之前，於法院外受訪時表示，無家者是這次事件的唯一受害者，政府及社會均沒有損失，但律政司在聆訊中，反而一度要求無家者支付逾2.6萬港元訟費。吳又指有2名無家者在案件裁決前已經離世，形容2人「過咗身都未得到公義」，並為此默哀1分鐘，及叫口號「毋忘弱勢，尋求公義，露宿無罪，驅趕無理」。

案件編號：SCTC 12527/2020