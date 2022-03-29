近30%受訪者因去年10月已失業　被拒申請1萬元支援

第5波疫情重挫本地勞工市場，為向失去工作的市民提供協助，港府早前推出「臨時失業支援」計劃，合資格人士可獲發一筆過1萬港元。有工會就計劃進行調查，發現有51.2%受訪者同意提交相關證明存在困難，亦有29.5%受訪者因「早於去年10月前已失業」而不能申請。有議員建議，盡快改良計劃，包括提高津貼金額及延長發放期限等，以助打工仔渡過難關。

工聯會就「臨時失業支援」計劃，在本月24日至27日期間，共訪問338名香港市民，結果反映，所有受訪者中只有約16%已申請計劃，而合資格但未申請者有10.7%，不知是否合資格而未作出申請者最多，佔47.3%。

已申請計劃的受訪者中，有51.2%受訪者同意提交相關證明存在困難；其次為不理解申請資格，佔34%；撰寫自述書存在困難則有28.4%；另有21.2%受訪者表示不熟悉網上系統操作。至於申請不成功的原因方面，以「早於去年10月前已失業」最多，佔29.5%；失業前工資超過3萬港元則有17%。

議員陸頌雄及梁子穎促請政府急民之所急，盡快改良計劃，讓更多陷於經濟困境的市民能夠受惠，並提出多項建議，包括提高津貼金額及延長發放期限；放寬至失業前月入3萬港元以上 人士；放寬申請門檻，擴大範圍至停工、停薪留職、放無薪假及開工不足的人士；簡化申請程序及手續等。