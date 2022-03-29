今增7596確診　快測呈報佔4432宗　多149患者離世

本港新冠疫情回穩，已連續4日錄得4位數的確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(29日)新增3,164宗經核酸檢測確診個案，其中2宗為輸入病例，其餘全屬本地感染；另錄得4,432宗經呈報平台登記及成功確認。因此，今日共新增7,596宗個案，第5波個案累計1,131,157宗。另外，再多149人染疫亡。

核酸個案中，495宗個案由醫管局確診，2,137宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下532宗則由衞生署公共衞生化驗服務處確診；沒有人懷疑感染Delta變種，另有970宗疑染Omicron，餘下的38宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。昨日(28日)沒有新增院舍出現新冠爆發。

死亡個案中，有長期病的89歲男死者於3月5日快測確診，16日轉到中大醫學院，27日已沒有確診，死於細菌性的肺炎，當局判斷其死因非跟新冠肺炎直接有關；另一人是106歲的女死者，都有長期病，3月15日經核酸確診，21日轉到中大醫學院，28日過身，跟從WHO的分類，其死亡跟新冠有關。