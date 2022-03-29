添149新冠患者病亡　包括57歲有紅斑狼瘡症男病人

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(29日)公布，再多149名患者離世，其中有129人於昨日(28日)離世，第5波截至目前共有7,358名死者，包括2宗由中文大學醫學院的呈報死亡個案，均是公立醫院轉介的患者，2人是未打針的安老院舍院友。

中大醫學院呈報的2宗死亡個案，分別是有長期病的89歲男死者，於3月5日快測確診，16日轉到中大醫學院，27日已沒有確診，死於細菌性的肺炎，當局判斷其死因非跟新冠肺炎直接有關；另1人是106歲的女死者，有長期病，3月15日經核酸確診，21日轉到中大醫學院，28日過身，跟從世衛的分類，其死亡跟新冠有關。

張表示，昨日去世的129人，包括78男51女，年齡介乎50歲至106歲，當中有59人來自院舍，有83人無打針、有28人已打1針、18人已打2針；當中有123人為65歲以上長者。其中2名較年輕死者，分別是50歲男士，有長期病患，家族遺傳小腦退化症，需長期卧床；另一位為57歲男士，有長期病患，有紅斑狼瘡症，需要長期服用藥物，本身有心臟病，血管閉塞。

此外，由於數據滯後，3月26日至3月27日期間，再有20名病人離世，包括13男7女，年齡介乎43至94歲。過去一日再1,253多人出院，另有逾20名病人入院後揭染疫，其同房逾20人列緊密接觸者；至今有共20,961名醫護確診新冠肺炎，其中17,974名員工已康復及返回工作崗位。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時共有10,905名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。她指，過去24小時新增26名病人情況危殆，目前有50人情況嚴重，97名危殆病人於深切治療病房留醫。