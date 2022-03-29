男子涉虐女友7歲女兒　女童母供稱女兒無透露受傷

保險從業員涉嫌虐待女友與前夫所生的7歲女兒，包括用火機燒傷她的手掌、用風筒燙她的皮膚及用腳踢她的腹部等，被控2項故意襲擊促致該兒童受到損害罪之案件，今天（29日）在西九龍裁判法院續審。女童母親供稱，女兒從未主動向她表示受傷，亦聲稱不知道受傷原因，其中一次女兒在追問下更指「吓？我臉上有傷咩？我唔知喎。」裁判官裁定2罪表證成立後，被告決定不作供，裁判官之後決定將案押後至4月8日作結案陳詞。

34歲被告葉翰霖，被控2項故意襲擊促致該兒童受到損害罪。控罪指他於2019年9月1日至11月27日之間其中一天，以及於2019年12月15日，分別在九龍深水埗某唐樓的梯間及單位內，作為一名7歲女童X的管養、看管或照顧責任人，卻故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

X的生母在匿名令下，今天以代號「A」出庭作供。她稱在2019年11月27日晚上，她發現X右手起了一個大水泡，X表示燙傷是前一日造成。A回想昨天被告曾單獨與X外出吃飯，但2人回家後有說有笑，X亦沒有即時投訴受傷。同年12月15日，當天A在花店上班，被告自發表示會照顧X，但不久她收到被告通知指X身體不適。2人輪流抱着X去找診所，但因為診所等候時間長及X表示眼睏，她便選擇回家讓X休息。當日她觀察X臉龐時，沒有察覺任何異樣，直至翌日2人一同吃飯，X擰轉臉時，她才看到X臉上的燙傷。X即日被送院治療，出院後交由父親撫養。不久之後A與被告分手，2人現在關係惡劣。

裁判官詢問A，指X臉上呈「一格格」的燙傷形狀奇異，A當時是否沒有看出。A解釋由於X的頭髮遮蓋其左臉燙傷，故沒有即時發現。A接受辯方盤問時，同意被告平日待X不薄，會為X的學業操心及贈送禮物。及後，控方傳召醫生方家銘作供。方在2019年11月27日晚檢查X右手的燙傷，當時X無法清楚說出受傷原因，其母親代答是被熱水燙傷。方表示X右手尾指至手腕之間有一處「一蚊銀」大小的燙傷，不過他無法臨床判斷傷勢是由熱水燙傷，抑或由打火機所燒傷。

案件編號：WKCC 2973/2021