離職空姐追國泰年終酬金敗訴　上訴維持原判

國泰航空5名退休機艙服務經理於2018年入稟勞資審裁處，追討未獲發放的2017年年終酬金，合共17.5萬港元。審裁處於2019年裁定接納國泰的解釋，指其於當年將年終酬金改為發放特惠金，而離職員工不符合領取資格，判她們敗訴。其中4人不服判決向高院上訴，原訟庭法官潘兆童於2020年6月開庭審理，在事隔21個月後於今天（29日）頒下判詞，駁回4人上訴，維持原判，上訴方並須支付國泰訟費。法官指原審審裁官並無犯下法律上的錯誤，且無錯誤理解上訴人的案情，並認為其判斷正確。

4名上訴人分別是董煥卿、吳麗芬、何靜儀及區婉芬，她們均是在2017年10至11月退休離職。上訴聆訊時她們主要依賴「不容反悔」的法律原則，指資方不可反悔更改年終酬金的性質，並指勞資雙方有共識，國泰會把剛退休員工視如在職員工一樣，並發放年終酬金。但原審審裁官對此原則出現理解錯誤。

不過法官於判詞指，「不容反悔」原則在本案並不適用，審裁官亦無錯誤理解該原則。法官又認同審裁官的裁定，勞資雙方並無對發放酬金的規矩達成共識，資方亦有權在2017年更改政策，將年終酬金改為特惠金形式發放，因此駁回上訴。

案件編號：HCLA 18/2019