政Whats噏：黃之鋒坐完23.5個月監　涉初選案轉到赤柱還押

黃之鋒已轉到赤柱監獄繼續還押。

前香港眾志秘書長黃之鋒早前因就2020年6月4日喺維園「參與未經批准集結罪」刑期上訴得直，六四案經修訂嘅刑期減少2個月到8個月，佢喺3月初已完成刑期，轉到赤柱監獄還押，等候民主派35+初選案審訊。即係佢已經坐完23.5個月監嘞！

黃之鋒嘅Facebook貼文話對於牢房度日嘅人嚟講，閱讀好多時僅在於消磨時間，或透過小說讓自己嘅心思能短暫抽離圍牆內嘅環境，投入到作者所呈現嘅故事世界，而呢個係喺過去一年多以嚟相當真實嘅經歷，但係佢諗喺獄中閱讀嘅作用絕不限於此，更係有助一個人喺在獨處嘅狀態裏建構自我對話嘅空間。

壹傳媒黎智英等26人，因參與或煽惑他人參與2020年6月4日，喺維園舉行嘅未經批准集會而被起訴。其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚同梁凱晴，早前喺區院承認明知而參與未經批准集結罪，被判監4至10個月不等。

當中黃之鋒同梁凱晴喺上月中向上訴庭提出刑期上訴，黃被裁定上訴得直，就本案由監禁10月減刑至8個月，其中6個月刑期同他其他案件嘅刑期分期執行，令原本因涉及3案共判囚27.5個月嘅黃，總刑期被減至監禁23.5個月。

雖則佢所有刑期已完結，但因參與前年民主派35+初選涉違《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權，而同案嘅部分民主派人士已被還押逾一年。