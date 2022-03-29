首隻本土訓練導盲犬病逝　伴主人逾10年奉獻一生

導盲犬一直默默守護視障人士，更協助他們融入社會。香港導盲犬服務中心昨日(28日)於社交平台宣布，本港第一隻本土訓練成功的導盲犬Google因癌病，本周日(27日)在家人的伴隨下離世。中心表揚牠為視障人士奉獻一生的精神，指「我們愛錫的Google，你出色的導盲犬精神，是會一直延續下去的」。

中心指，Google早在2012年畢業 ，正式成為導盲犬並成功與視障人士黃民釗(David)配對。多年來，Google一直陪伴著David左右，又形容「(Google)不止是他的最愛家人、最愛的仔仔，也是他的引路明燈」。

該中心感謝台灣導盲犬協會當年無私捐贈幼犬Google，以發展香港導盲犬服務的新一章，亦感激Bouncy Animal Clinic醫療團隊近年貼心照顧Google的病情。對於Google為視障人士奉獻一生的精神，中心深信Google小天使的祝福會一直伴隨着David及其太太，「而他們的緣分和愛，也不會因此而歇息...我們(中心)愛錫的Google，你出色的導盲犬精神，是會一直延續下去的。」

翻查資料，Google是全港第一隻導盲犬，在2011年由台灣導盲犬協會贈送給當時的香港導盲犬協會。