取消強積金對沖對中小企影響大　議員促增加補貼

立法會《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排) (修訂)條例草案》委員會今日(29日)召開會議，有議員稱落實取消強積金對沖將對中小微企造成較大影響，促政府增加補貼。勞工處處長孫玉菡則多次強調，政府前期有支援，但僱主應「計清楚條數」；如員工遭遣散，破欠基金仍是安全網。

批發及零售界議員邵家輝在會上質疑，取消對沖後商界負擔過大，批評政府補貼不足。他又稱，僱員被解僱後，短期未能覓得新工作，政府應提供臨時失業援助，長期失業可以索取綜援，認為根本不是取消強積金對沖的理據，反而可能造成僱員「博炒」，令勞資關係變差。

孫玉菡指出，政府資助計劃下，僱主首3年為每名僱員承擔的遣散費及長期服務金有3000港元的上限，餘額由政府資助，但計劃只是讓僱主容易過渡；專項儲蓄戶口的設立是協助僱主儲備款項，之後應付相關問題，新安排下僱主要「計數」，負起相關責任。

另外，議員林振昇指，少部分僱員在調整後，整體權益少於之前，促政府支付差額。議員周小松則憂慮，積金易平台可否如期在2025年落實。孫玉菡承諾，取消對沖後會為所得金額較調整前少的僱員補助差額。對於積金易平台的落實，他指全面落實是過程，在2023年首批用戶使用平台就可以觀察及作後備方案，目前全力以赴推進平台，但沒有人可以寫「包單」。