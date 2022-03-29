防止自殺早期預警系統平均數首創新高　55歲或以上屬高危群組

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心在2020年研發「防止自殺早期預警系統」，該系統以每日的自殺報道作計算，而在今年本月23日則首次達到新高，自殺個案估值平均數超越了「極高」的警戒線，過去7天的自殺估值平均數為4.05，比全年的平均數1.8高。中心又發現，55歲或以上為自殺的高危群組，大部分都受精神困擾。中心期望數據可給社會作預警，並關注身邊人的精神及情緒健康。

中心總監葉兆輝指，自前年設計系統以來，有關數字首次達到極高水平，可見情況嚴重。葉指，香港的自殺率，由2003年起從每10萬人的18.6，下跌至2015年的12.0，下跌了逾30%。不過，從該中心的數據顯示，在今年的2月28日起之後的兩星期，情況開始令人憂慮。

中心又分析在本月22日至3月28日期間共有21宗自殺相關報道，發現平均每天有3宗自殺報道。在上述期間，21宗個案當中，有9宗為55歲或以上人士，而35歲至44歲，以及45歲至54歲則各有4宗；有14宗為高處墮下。至於自殺原因方面，有10宗沒有提及，而因經濟及身體疾病問題則各有4宗。

「生命熱線」分享受助個案，分別是年約70至80歲的長者黃太及黃先生。據知，黃先生患有阿滋海默症，聽覺漸退化，日常依賴黃太照顧，疫情下倍感壓力。黃太指，平常喜歡幫助別人，但當早前確診，在家隔離，要他人幫忙購買物資，頓時覺得自己「好無用」。被困家中一段日子，不能出門，對精神亦有影響。

她指，確診後衞生署要求他們填寫資料，她坦言自己讀書不多，不會上網及填表，但署方不願幫忙，令她感到求助無門，「我想做，但我唔識，好想喊。」她指照顧丈夫甚感疲累，曾想過一了百了，幸好不時有義工及社工關心，有抒發的渠道。

「生命熱線」執行總監吳志崑表示，疫情下長者接觸資訊的速度及渠道不及年青人，令他們不能緊貼疫情變化，亦未能掌握求助資訊，而每日接收有關疫情的負面消息，例如長者死亡個案等，難免影響心情。

吳又指，不少長者反映，難以尋求他人協助，就算有人幫忙，不斷尋求協助亦打擊他們的自信，面對被拒絕的情況則更加難受。在禁聚令下，港府禁止2戶以上的跨家庭聚會，有長者無奈指，「自己做錯咗乜嘢，同2個已婚女兒食飯好像做賊一樣。」

葉兆輝呼籲市民多關心家人，特別是長者，向身邊人提供正確且正面的疫情資訊，亦呼籲政府在不增加染疫風險的情況下，盡快開放康文及休閒設施。吳志崑指，長者亦可在抗疫期間培養新興趣，例如種花、養魚，做適量運動，例如在家附近走動，可主動找人傾訴及求助，保持身心健康。