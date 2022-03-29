港怡醫院周四起增設新冠門診服務　求診者須先網上預約

新冠肺炎疫情持續，早前不少私家醫院先後騰出病床接收新冠輕症及非新冠患者，港怡醫院今日(29日)表示，將增設新冠門診服務，專為輕微症狀的確診病患提供治療服務，由本周四(31日)起正式投入服務，專為在過去14天內快速抗原檢測或核酸檢測驗出病毒，並出現輕微呼吸道症狀的病人提供服務。有需要人士須透過醫院的網上預約系統預約診症。有關門診服務會為15歲或以上人士提供診症服務。

有關門診服務包括醫生診症、基本處方藥物及護理程序，費用為500港樂元。院方亦會按病人情況及需要，安排進一步影像診斷、核酸檢測及額外藥物等，但須另收費。而求診者必須在衞生防護中心所設立的快速抗原測試，或確診病例相關的網上申報系統上呈報個案，並須於診症前出示申報的確認短訊。

已預約港怡醫院新冠門診服務的求診者，可致電或透過抗疫專用的士預約平台，預約免費接送往返港怡醫院及其住所的服務。有關服務時間為周一至五，早上9時至下午1時，及下午2時至傍晚6時，周六、日及公眾假期除外。