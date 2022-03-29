政Whats噏：譚香文唔服務非選區居民　搵幫手竟列民主黨電話

被政府話係殘缺不存嘅區議會，好似黃大仙區議會就只剩得兩個區議員，但就有25個選區，唔好話十個煲九個蓋，一個蓋點屳到25個煲，其中一名區議員譚香文仲發聲明要劃清界線，只係會服務佢嘅選區「龍星區」居民，仲叫其他區嘅市民搵其他人幫手，喺政府部門以外，佢竟然留低民主黨(白鴿黨)總部嘅電話。佢同白鴿黨有乜關係？

譚香文尋日(28日)喺社交平台貼文，話佢嘅地區辦事處近日經常接獲當區以外居民求助，甚至喺周日同晚上都有人打畀佢，更有市民聲稱係某前民主派區議員透露佢嘅電話號碼，因為咁，已影響到本區居民查詢同求助。

佢就發聲明，強調佢所屬選區僅為黃大仙25個選區之一，無額外資源服務整個黃大仙區； 各議員向來尊重各自選區範圍，互不干涉各自選區事務；自區議員集體辭職後，民政事務處冇為餘下各區議員增加任何資源。因資源同人手有限，由尋日起所有非「龍星區」居民查詢，議辦將不作處理。

聲明仲話希望集中僅有嘅資源服務當區居民，履行餘下任期；區內其他居民如有查詢可直接向黃大仙民政署求助，或直接向別政黨求助。之後，就留低咗多個政府部門電話，主要政黨方面，竟然係留咗白鴿黨總部嘅電話。

有網民睇到呢個電話都好怪，為乜要列明白鴿黨嘅電話？有網民更質疑點解唔列出佢出身嘅人民力量甚至公民黨嘅電話呢？睇怕只有佢先知。