警夥食環署打擊阻街及違泊　5日發366張告票拘3男

長沙灣及深水埗分區人員、深水埗警區反黑組人員，聯同食環署，由上周四(24日)至昨日(28日)，一連5日於深水埗北河街、基隆街、桂林街及大南街，以及長沙灣順寧道近興華街及青山道近永隆街一帶採取跨部門聯合行動，嚴厲打擊街道阻塞、非法霸佔路面以及違例泊車等違法行為，以保持安全及暢通的環境，從而減少市民在疫情下不必要的衞生及健康風險，亦確保附近一帶道路行車暢順。

行動中，一名姓吳(42歲)本地男子在長沙灣順寧道與興華街交界一菜檔外，以粗言穢語指罵食環署人員，其行為懷疑阻礙食環署人員執行職務。人員昨日在上址拘捕該名男子，涉嫌在公眾地方行為不檢，他現正被扣留調查。

另外，人員於上周四拘捕一名姓鄧(31歲)本地男子，涉嫌未能出示身份證明文件。食環署同日亦拘捕一名姓吳(40歲)本地男子，涉嫌在公眾地方造成阻礙及非法販賣。該名男子已被食環署起訴，並需於6月上旬到九龍城裁判法院答辯。

在整個跨部門聯合行動中，人員對個別漠視警方勸喻的商戶發出2張「在公眾地方造成阻礙」的定額罰款通知書，以及個別違反「預防及控制疾病（配戴口罩）規例（599I章）」人士發出4張定額罰款通知書。另外，人員向違例車輛及司機發出合共336張定額罰款通知書，並拖走2部在道路上構成嚴重阻塞的汽車。

食環署則就「在公眾地方造成阻礙」的商戶，發出24張定額罰款通知書及1張傳票；就「公眾地方無牌販賣」，發出1張傳票；並充公約1600公斤蔬菜及約530公斤卡板。

深水埗警區會繼續關注區內街道情況，並透過跨部門合作模式，採取適當措施，留意社區情況及盡快回應市民訴求，於疫情下確保社區環境衞生以及道路暢通安全，市民得以安心生活。