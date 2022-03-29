傳中國籍香港永久居民長期不在港會失身份　入境處重申不實

社交網站經常出現虛假消息，其中社交群組流傳指「入境處update咗，36個月無返過香港就無咗香港人身份！」近日亦有傳媒再次查詢有關說法，入境處今(29日)再次澄清，屬中國籍香港永久性居民，除非申請退出中國國籍或申報國籍變更，否則不論他們是否長時間不在香港，也不會失去香港永久性居民身份。

入境處表示，相關法例自1997年7月1日起生效，期間並沒有作出任何變更。處方指出，根據《入境條例》附表一第7段，非中國籍的香港特區永久性居民在不再通常居於香港後，有連續36個月或以上不在香港，將喪失其永久性居民身份。

在斷定相關人士是否已不再通常居於香港或只是暫時不在香港時，入境處會根據《入境條例》第2（6）條考慮每宗個案的所有情況，包括不在香港的原因、期間及次數；他是否在香港有慣常住所；是否受僱於以香港為基地的公司；及該人的主要家庭成員（配偶及未成年子女）的所在。

至於屬中國籍的香港永久性居民，除非他們已向入境處申請並獲批准退出中國國籍／申報國籍變更，否則他們仍是中國公民。