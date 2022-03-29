車牌路試4月19日起恢復　5.6起准考筆試

為配合政府逐步恢復公共服務，運輸署今日(29日)表示，各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組將由下月21日起全面恢復即時申請服務。除了現正如常舉行的電單車駕駛考試(路試)，署方將於下月19日起恢復所有車輛種類的駕駛考試(路試)服務。

已預約於下月19日或之後進行有關路試的考生，須按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。此外，駕駛筆試(甲部試)及的士筆試服務將於5月6日恢復。運輸署表示，因駕駛考試(路試及筆試)服務暫停而未能進行考試的考生，將會陸續獲個別通知其新訂的考試日期。

駕駛考試排期服務方面，運輸署將於5月6日起恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。在駕駛考試排期服務暫停期間，考生如需遞交延期、暫時取消駕駛考試或更改考試地區的申請，可於駕駛考試排期服務恢復後的2周內向駕駛考試排期事務處補交有關申請。

運輸署提醒，如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計1個月內，遞交延期申請書及相關病假證明書或醫生證明書正本，給運輸署駕駛考試排期事務處跟進及另訂考試日期。