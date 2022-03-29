警觀塘搗非法竹館　拘男主持10賭客兼發告票

觀塘警區特別職務隊今日(29日)下午約3時於區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查物華街67號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔，檢獲3張電動麻雀枱、4副麻雀及約2,000港元賭款。

行動中，人員拘捕一名本地姓吳(49歲)本地男子，他涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及違反禁聚令。另外，5名本地男子、3名本地女子及2名內地女子，年齡介乎45至74歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反禁聚令，人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集及嚴格遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。