政Whats噏：禁追租草案委會名單超額　18人搶2席

《商業租户短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例草案》早前喺立法會首、二讀，草案旨在引進暫緩追討欠租安排，禁止業主喺3個月嘅「保護期」內，對指定行業嘅商業租戶採取某啲指定行動。立法會合共有31名議員已示明加入該條例嘅法案委員會，較委員會人數上限多出16人，18名議員將會加入「超額名單」，抽籤爭奪2個席位。

立法會截至示明加入法案委員會嘅限期，合共有31名議員示明加入法案委員會，使用指定配額示明加入法案委員會嘅13名議員會先獲分配委員會席位，其餘包括議員葉劉淑儀、謝偉俊、邵家輝、謝偉銓等18名議員會納入「超額名單」，及後會以抽籤決定法案委員會嘅席位分配。

該條例喺今月18日刊憲、23日喺立法會完成首讀。《條例草案》引進暫緩追討欠租安排，禁止業主喺3個月嘅「保護期」內，追討指定行業嘅租戶按照繳交自本年1月1日至「保護期」屆滿期間內嘅租金。針對業主因租戶未能繳付租金，而可能招致就抵押物業出現嘅還款違約情況，《條例草案》亦會訂立相應嘅暫緩期，禁止貸款人對有關業主採取某啲指定行動。「保護期」由《條例草案》生效日起計，為期3個月。