假難民賴死不走　入境處擬保留助理處長編外職位3年應對

假難民湧港賴死不走，破壞本港治安兼狂燒公帑，大大加重執法部門的工作量。根據資料，截至今年2月，尚待入境處審核的聲請數目有455宗，同時尚待酷刑聲請上訴委員會處理的上訴個案約有2,600宗。有見及此，入境處擬將負責遣送審理及訴訟部的助理處長編外職位保留3年，以繼續督導處理免遣返聲請的工作和加強與聲請人相關的措施。另將執法部一個常額首席入境事務主任職位，提升至高級首席入境事務主任職級，加強執法能力。

近年非華裔非法入境者湧港，尚待審核的免遣返聲請數目急升。即使入境處全面檢討相關工作已取得具體進展，但處理有關問題上仍充滿挑戰。疫情影響下，審核聲請工作大受影響，而接獲的新聲請數目亦有所上升。其中於2021年6月，尚待入境處審核的新聲請數目曾升至約1,500宗；透過入境處積極處理，截至今年2月，尚待審核的聲請數目已回落至455宗。

約1.48萬名聲請人基於不同理由仍然在港，大部分在其聲請或上訴被拒後提出司法覆核許可申請，阻延了他們的遣返安排。根據司法機構資料，2019、2020及2021年向高等法院原訟法庭入禀涉及免遣返聲請的司法覆核許可申請數目，分別為3,727宗、2,367宗及1,675宗。

另於過去兩年，聲請被拒者提出後繼聲請要求的數目有上升趨勢，自實施統一審核機制至今年2月底，該處累計接獲1,353宗後繼聲請要求，在2018及2019年分別接獲50宗及116宗要求，於2020年增至446宗，2021年進一步增至510宗。該處亦留意到，後繼聲請要求被拒絕後，他們再次訴諸司法覆核，藉以延長在港非法逗留時間。

此外，該處執法部需加強對聲請人的執法工作、加強針對假結婚及以欺詐手段取得居留的執法行動、打擊與入境事宜有關的網絡罪行，以及提高青山灣事務中心應付緊急情況的能力等，致工作量大增。

入境處為此擬將負責遣送審理及訴訟部的助理處長編外職位保留3年，即保留至2025年3月31日；另將執法部一個常額首席入境事務主任職位，提升至高級首席入境事務主任職級，加強執法能力。助理處長及高級首席入境事務主任兩個職位，按薪級中點估計年薪分別為2,283,600及1,923,600港元。

除此之外，入境處亦建議修訂《生死登記條例》(第174章)，延長辦理死亡登記的法定期限，就死於自然的個案修訂為死者死後14日內，一方面可照顧死者親屬處理親人離世的傷痛及安排身後事的需要，同時確保能在合理時間內完成辦理死亡個案登記。為便利市民，擬引入網上辦理出生及死亡登記的電子服務，保安局及入境處建議修訂《生死登記條例》的部分條文，為引入相關新電子服務提供法律基礎。