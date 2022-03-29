傳考生欲盡早確診帶抗體考DSE　教師指中招或影響溫習及考試

政府日前指續爭取在下月22日開考文憑試(DSE)，第5波疫情下考生考試倍感壓力，網上流傳有考生望盡早染疫，令自己帶有抗體，考試時不會染疫而影響DSE。有確診教師分享指，確診期間身體狀況變差，提不起精神，相信考生若染疫亦未能溫習及應考，而且確診後可能有後遺症，呼籲考生保重身體，留家抗疫。

新界校長會多名校長早前與考試及評核局在網上討論疫情下DSE的情況，對於網上流傳有考生望在開考前染疫，校長劉振鴻指，根據過往情況，不少人感染新冠肺炎後的病徵亦比感染感冒更嚴重，不同人的病情亦不同，又不知道康復後抗體可維持多久，確診期間可能會感染身邊人。劉又指，相信現時不少大學收生時不止是看學生的DSE成績，因此想讀「讀神科」的學生，相信大學亦會考慮其面試及學業以外的表現等不同表現，因此考生不用太擔心。

校長陳狄安指，不少人亦有後遺症，例如感疲倦、呼吸急速及腦霧等，影響學生讀書及考試的表現。

曾確診的馮老師表示，確診初期身體不適，例如流鼻水、喉嚨及耳仔痛，首兩三日發燒至攝氏38點多度，聲音又沉又沙，吃過止痛藥及退燒藥後有改善，惟藥力一過又發燒，確診期間只能吃飯和睡覺，整個人提不起精神，而且肌肉痠痛、有氣無力，相信學生在DSE期間中招應該亦應付不到考試，溫不了習。他直至確診第8天才在快測呈無病毒，至今仍未完全復原，第10天仍然有咳，期望自己從來沒有感染過。

考評局秘書長魏向東指，有合理原因不能參與考試的考生，可做成績評估，評估成績會看學生在學校的相對排名而定，而今年續有此安排，最高成績已由4級提升至5級。

至於考評局會否為確診及密切接觸者考生設考場，魏指過往亦沒有為確診考生設考試安排，只是在竹篙灣為隔離考生設考場，而當時要預留很多作消毒的房間給考生考試，亦要錄錄下考試情況。

魏續指，去年要找到願意到竹篙灣作考務人員的人手甚為困難，相信今年疫情嚴重，需要的人手一定更多。他指，日前已公布，在疫情緩和下，會檢討是否如去年一樣，在隔離中心安排試場，予密切接觸者的考生應考。