兩黑幫70萬元麻雀數險釀衝突　警荃灣埋伏拘15人

警方今日(29日)下午約4時接獲線報，指有人懷疑因金錢糾紛醞釀衝突，並相約在同日下午於荃灣一帶見面。警方高度關注事件，新界南總區及荃灣警區反三合會行動組、新界南總區機動部隊以及衝鋒隊人員隨即在荃灣香車街一帶展開埋伏行動。

人員於下午約5時10分，在上址以涉嫌非法集結，拘捕14名本地男子及1名本地女子(17至63歲)，該15人同時違反禁聚令，警方遂向他們發出定額罰款通知書。同時搜查附近3輛私家車，初步沒有檢獲武器或違禁品。所有被捕人士現正被扣留調查。

據悉，事件涉及黑幫成員因欠下70萬港元「麻雀數」與另一幫派成員，雙方原定今日見面「講數」，惟欠方失約，致有人白等並被捕。案件現交由新界南總區反三合會行動組跟進。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，根據香港法例第245章《公安條例》，非法集結屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。警方會繼續透過情報蒐集打擊三合會活動以及一切相關之非法行為。

警方亦呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。