院舍疑疏忽　兩老染疫喪生

疫下老人院成重災區，加上政府要求院舍在沒有足夠隔離設施下，繼續照顧確診院友，不少長者無辜染疫離世，而院舍應對手法亦受質疑。有讀者向東網投訴，批評香港盲人輔導會九龍盲人安老院疑有隱瞞消息之嫌，在被界定為「確診院舍及原址隔離院舍」後，未有即時通知家屬；跟進同房的緊密接觸者上亦有鬆懈，令院友不幸染疫。另一個案家屬亦控訴染疫母親入院後，竟被告知有嚴重脫水，質疑院方疏忽照顧。該院回覆指被界定為「確診院舍及原址隔離院舍」後，已即時發出通告，亦有專責社工跟進院友個案。社署則指已委派督察調查。

涉事的香港盲人輔導會轄下共有4所視障長者院舍，當中九龍盲人安老院為津助院舍，屬高度照顧的宿位，並設有78個資助女性宿位數目。首宗個案牽涉院友林婆婆，她於2月22日出現不適，其後情況急轉直下，並於2月26日入院並證實染疫，並於翌日離世。

李小姐對於姨母林婆婆的離世感到不解，包括林婆婆入院始知染疫、並指「無意中」才得知其姨母，已成緊密接觸者至少2日。她亦不明白為何姨母發病徵狀與染疫徵狀相近，以及同房有人確診，但她仍不獲通知。最後，她亦批評院方在2月22日被界定為「確診院舍及原址隔離院舍」後，至3月2日始向家屬發放消息。

李小姐多次向院方發信，亦就事件向社會福利署殘疾人士院舍牌照事務處反映，對方承諾會於1個月內完成調查。而林婆婆個案亦轉交死因裁判法庭跟進。李小姐批評社署及院方不斷推卸責任「將個波推嚟推去」。

另一個案的家屬何先生表示，其母親宋婆婆同樣居於涉事安老院，於2月22日證實確診，4日後入院，並於3月10日離世。但他指其母入院後翌日，主診醫生指其母有嚴重脫水問題。何指母親「唔識表達自己，平時要人餵食」，不明白院方為何「唔比多少少水佢」，故希望取回院方的飲食紀錄以及醫院醫療紀錄，又希望仍居於院舍的長者不會有同樣遭遇。

香港盲人輔導會九龍盲人安老院表示，該院於今年2月22日被界定為「確診院舍及原址隔離院舍」，已即時發出通告予所有院友家屬。院友留在院舍期間，乃依照明愛醫院老人外展醫療隊提供的診斷進行藥物治療。而院方亦有安排員工穿上保護裝備，照顧確診、緊密接觸但未確診以及未有接觸確診個案的院友。至於院方發現首位確診院友時，已安排全院院友留在房間進食，不能離開房間，所有個人護理，由專責同事協助；而確診院友則被安排入住隔離房間。

院方又指有專責社工一直跟進及處理2位院友個案，有關何先生取回醫療報告的要求，那些文件須向明愛醫院老人科外展醫生申請。另外，院方亦指社署牌照部上周五(25日)亦到場調查，並翻查閉路電視及多項記錄，並已查證與院方的防感染措施及防疫措施報告相符，防疫物品充足，沒有發現不妥當地方。

社會福利署發言人回覆，指殘疾人士院舍牌照事務處得悉事件後，已隨即委派督察作出調查。除涉事個案外，社署自2020年至今另收到一宗就涉事院舍的投訴，經調查後投訴並不成立。