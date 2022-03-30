機電署19項獎揚威日內瓦國際發明展　智能升降機系列奪金獎

新一屆日內瓦國際發明展公布得獎結果，​機電工程署昨日（29日）宣布，繼去年於日內瓦國際發明展獲獎，今屆再次獲得國際專家評判團的肯定，榮獲共19個獎項，分別為5項金獎、13項銀獎及1項銅獎。

機電署的獲獎項目眾多，其中金獎包括智能升降機移動監測裝置、智能數碼自動梯監測系統、智慧升降機巡查機械人、智能鍋爐維護機械人和司機隨身寶。至於銀獎共13項，包括非接觸式在囚人士生命體徵檢測系統、應用無人機技術的遠程網絡系統於偏遠地區提供位置追蹤、嶄新射頻辨識系统等。而銅獎則有綜合太陽能管理系統。

機電署表示，非常高興今屆可以再次獲獎，將會繼續與合作夥伴及持份者攜手奮進，共同創新及創造，造福社會。而機電署近年一直積極應用新科技提升服務質素，致力確保機電及能源科技以安全、可靠、經濟及環保的方式得以善用，提升市民的生活質素。

機電署又稱，將會透過『機電創科網上平台』協助配對政府需求與初創企業及研發機構的創新科技解決方案，支援及促成各政策局及部門應用新科技以優化服務，支持智慧城市發展及實現碳中和。