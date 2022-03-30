醫管局邀私家及退休醫生任兼職　致電解居家隔離者醫療疑難

第5波疫情攻陷醫療系統，不少確診者須居家隔離，難免有不少醫療疑問。醫院管理局透過兼職計劃，邀來超過50名私家及退休醫生，在2月中成立「遠程醫療支援服務站」，解答新冠病人的醫療問題。有參與服務的私家醫生表示，解答醫療問題之餘，也可開解患者，同時了解他們的疑難，自己也從中找到快樂門匙，助人亦助己。

腦神經外科專科私家醫生陳思堂2月底起參與醫管局「自選兼職招聘計劃」，在「遠程醫療支援服務站」服務居家隔離的新冠確診者。陳說，第5波疫情後，工作量大減，故希望略盡綿力。雖然服務站的工作只是後援，但亦有其獨特處，他指不少病人起初都有許多質疑和不滿，但傾談到最後，都感覺到他們變開心及心存感激。

他憶述，有位獨居長者怕死，康復後愈咳愈嚴重，到指定診所看診數次亦無好轉，以為快要過身，陳花上半小時解釋，或只是氣管敏感，最後解開老人家的心結。曾有多名病人反映，指定診所難預約，他向當局提出後，便推出關愛熱線解決。除參與服務站，他亦有到亞洲國際博覽館社區治療設施協助。

醫管局高級行政經理(轉型計劃)梁樂行說，服務站2月16日啟用，當在醫管局熱線、「護訊鈴」或隔離護理觀察系統上，發現有醫療需要的個案，就會轉介服務站處理，協助病人的身心健康問題。現有逾50名私家或退休醫生參與，已處理約4千宗轉介個案。服務多久則視乎疫情，現仍歡迎更多醫生加入。