西九反黑搗無牌吧及賭檔　拘20男女包括假難民

警方繼上周三至周末（23至26日）連續4日，於全港各區進行「犁庭掃穴」反罪惡行動，共拘捕近280人後，昨日（29日）繼續進行打擊三合會犯罪活動。

西九龍總區反三合會行動組昨晚在油尖旺區分別搗破一間無牌酒吧及一個懷疑非法賭博場所，合共拘捕7名本地男子、9名本地女子、2名外籍男子及2名外籍女子(32至60歲)，正被扣查。

與此同時，被捕4名外籍男女，包括一名持香港身份證尼泊爾漢、一名持行街紙印度男、一名持香港身份證菲律賓女子，以及一名持行街紙的菲律賓女子。

相關行動人員亦向違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）及（第599F章）的被捕人士，共發出18張定額罰款通知書。此外，行動中，警方檢獲5部遊戲機、價值約3萬元的啤酒以及烈酒等證物。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。