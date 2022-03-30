業界指中藥對新冠輕症成效理想　有否接種對療程無明顯分別

本港新冠疫情仍然嚴峻，港府向中央提出再派中醫專家組支援本港，相關專家團昨早(29日)抵港。註冊中醫學會會長陳永光今早(30日)在電台節目表示，本港中醫業界已經證明，中藥對病徵輕微、接受家居隔離的新冠患者治療效果理想，惟受到本地醫療架構局限，中醫師未能接觸需要入院的重症患者，希望內地專家團今次可為本港提供意見及經驗。

他表示，港府正計劃安排本地中醫業界，與內地來港支援的中醫專家團會面，但由於內地專家團仍要視察醫院及亞博館社區治療設施等，相信會面不會在一、兩日內成事。

註冊中醫陳俊傑表示，在疫情期間曾診治400多名染疫患者，發現平時有以中藥調理的病人，病徵一般較輕微，平均4天左右轉為無染疫。他又指，按經驗有無接種疫苗對中藥效果無明顯分別，反而長者或仍要繼續工作人士康復要花更長時間。他呼籲，市民要留意家中長者情況，因為不少長者最初只是胃口轉差或感到疲倦，之後會突然發病，家人應時刻留意長者會否呼吸不暢順，有需要應盡快求醫，平時亦要為長者做好保暖等。