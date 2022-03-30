9國航班禁飛打擊本港國際地位　港府認衰：措施令人才流失

因應疫情變化，港府早前宣布下月1日起取消9個國家航班的禁飛安排，方便滯留海外的港人返港。特首林鄭月娥今早(30日)表示，港府於今年1月7日第一時間實施最嚴厲措施，包括9個國家熔斷機制，收緊社交距離措施，她留意到近日外國商會及金融機構對香港疫情下，關注香港能否保持國際地位。

她強調，十分重視香港的國際地位，「可以話冇人比我更重視」，她指港府從來沒有忽視，但生命之上需要採取更多措施，但她認同人才流失是不爭事實，希望疫情過後有所好轉。她又指，昨日(29日)與國際商務委員會等超過130人視像開會，交代最新防疫措施。

問及下月1日撤銷禁飛後，如何做好外防輸入。林鄭指要做好隔離，但外地港人需要有回港機會，檢疫酒店十分嚴格，第5波疫情有個案正正在檢疫酒店感染，但並非制度上不足而是不幸，可能開門之間被後面人士感染，繼而傳入社區。

另外，消息指林鄭日前宣布解除禁飛令後，獲銀行高層電郵，指集團員工暫不會撤離香港，未來會繼續解說工作。