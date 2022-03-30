居台港人告地方官恐嚇　證據不足檢方不起訴

早年移居台灣台東的香港人胡梓康，去年與縣政府建設處長許瑞貴當面討論對地方工程的不滿時，聲稱遭對方辱罵「滾回香港」。胡於是對許提告恐嚇，後者則反告對方誣告。台媒周三（30日）報道，檢方以證據不足，決定不起訴許，而後者也撤回對胡誣告的起訴。

事緣台東縣政府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程，去年10月21日許瑞貴到工程現場勘查時，遇胡梓康就工程問題當面陳情。兩人期間發生爭執，胡指許當時罵他「你們香港人回香港」。

胡認為許的說話令他心生畏懼，於向台東地檢署提告許恐嚇，但檢方偵查後認為，原告所指事實嫌疑不足，決定對許不起訴處分。另胡透過移民署向內政部提出「居住台灣地區之人民受歧視」申訴，內政部討論後同樣以事證不足為由，指不足以認定為歧視，申訴不成立。

就反控胡誣告，許指法律已還他清白，決定撤告。許稱，台灣的公共事務須考慮多數人的利益，強調自己從沒說過「滾回香港」，卻因此事登上香港媒體，對他名譽影響極大，因此保留對胡的妨害名譽訴訟。