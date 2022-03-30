疫情下長者萌輕生念頭　生命熱線今年首兩月接2.2萬來電

本港疫情持續，早前有確診長者一度萌生輕生念頭，香港大學研究發現疫情之下，自殺風險指數呈上升趨勢，其中長者、老年人屬於高危一群。志願機構「生命熱線」執行總監吳志崑今早(30日)出席電台節目時表示，該熱線於今年首兩個月已收到2.2萬個來電，其中大部分均與疫情有關，相信是疫情影響到人們的生活和心理健康，尤其長者對接收資訊或有困難，從而引起焦慮和恐慌，與外界的疏離感油然而生。

吳志崑於節目中表示，在防疫措施下部分長者被迫與家人隔離，還有一些長者擔心感染後會傳染給家人，他同時亦說明了防疫的重要性，惟希望取得平衡，讓長者與家人見面，或多教導長者通過視像或電話與外界溝通。他又建議，長者在收到疫情信息時，若不清楚應主動尋求協助；至於平日亦可以多在家中進行適度運動，從而培養新嗜好，如種花、養魚。他重申，市民如有情緒困擾，可撥打該機構熱線求助。

另外，長者安居協會行政總裁王虹虹同於節目中表示，於第5波疫情下，出現有獨居長者確診後在家離世時未被及時發現，認為應多主動向長者了解狀況，以防止及減少同樣事情發生。她續指，該協會在過去列出有2.6萬名高危老人，如高齡、獨居等，目前已成功聯繫到當中一半長者；而在當局的協助下，可派發出多部血氧儀，現經已分發約3,000部，又預計在未來兩三星期內可派完。

王又提到，該協會每隔7至10天會循環致電長者，譬如檢查血氧水平是否正常，且快速篩查是否有新冠症狀，包括發熱、呼吸急促等，並根據情況按情況介入，包括送院、安排診斷等，從而降低長者於家中出意外的死亡率。至於確診長者，王又指團隊亦有逐一致電，評估情況及需要，並給予情緒輔導等。