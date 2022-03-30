女子不滿疫苗通行證損公眾利益申覆核　高院拒絕受理

港府於2月24日起擴大疫苗通行證適用範圍，市民進入政府或指定場所必須已接種至少一劑新冠疫苗。有市民不滿措施，於措施實施前入稟高院申請司法覆核，要求法院將商場和食肆等「基本民生的戰略場所」剔出通行證適用範圍外。高院原訟庭今天（30日）開庭處理申請人的訴訟許可申請，申請人重申希望有權選擇是否打疫苗，律政司則指措施符合公眾利益。法官高浩文聽罷雙方陳詞後，拒絕批出司法覆核許可，但不作訟費命令，成為首宗同類司法覆核申請被拒的案件。

申請人是女子羅綺媚，她沒有律師代表，今日的聆訊以視像方式進行。答辯人是行政長官、食物及衞生局局長、與創新及科技局局長，由律政司代表。申請人在其司法覆核申請書指，將上述場所納入疫苗通行證實施範圍，將令她無法應考物業代理牌照考試，影響其生計。被禁入街市等，則令她無法買食物和日用品，影響其基本生活。

申請人今親自陳詞表示，不打疫苗根本無法做正常人，不但不能進入髮型屋、戲院等，更因很多公司要求員工接種疫苗，令她難以找工作，直言「無工作，可以點生存？」她續指自己之所以不打疫苗，是因為不相信疫苗對疫情有幫助，稱人們即使注射2針、3針，「都係確診，都係有人死」。她又舉例稱，內地城市實施健康碼，並沒要求市民打針才可進入超市等地方，反問「點解人哋控制到（疫情），我哋唔得？」

律政司代表指，申請方並無解釋為何她不能接種疫苗，而事實上，沒打針的市民可以到戶外檔口或網上買日用品和食物，不影響其基本生活，認為沒有對他們造成不相稱的影響或貶低他們。另外，考試場地並不屬法例下的通行證適用範圍，要求參加者打針只是組織者的安排。對於申請人指，許多國家或地區已經取消疫苗通行證，律政司稱，各地情況有別，不宜直接比較，強調本港現時疫情嚴峻，通行證有助保障公共衞生，何況政府會定期檢討安排。而通行證只是暫時性措施，期限會在今年12月31日屆滿。

案件編號：HCAL 151/2022