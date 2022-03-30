小巴總數延長5年　議員轟質素參差　紅Van屢演亡命飛車

立法會今日(30日)通過《2016年道路交通（公共小巴：數目限定）公告》決議案，指明可獲登記為公共小巴的車輛總數限定的有‍效‍期再延‍展至2027年6月20日，即保留4350輛小巴的數量。議員指保留小巴數量十分重要，但應考慮提供援助；亦有議員批評小巴服務質素大減，駕駛態度惡劣，指提升小巴服務質素比數量重要。運輸及房屋局局長陳帆回應指會繼續提升及優化公共小巴的競爭力。

議員陳恒鑌表示，應保留現時小巴的數量，但業界現時陷入經營困難，政府應考慮提供援助及有效規劃，包括禁區劃分的情況及票價調整，而小巴現時亦發揮重要作用，包括為偏遠地區的市民提供服務，指「睇唔到點解要減小巴數量」。

另一名議員謝偉銓表指小巴載客量下降，服務質素亦減，現時亦難以吸引青少年入行，而紅色小巴更良莠不齊，有亡命飛車及搶客的情況，危害交通安全，因此提升小巴服務質素比小巴數量重要，亦都不應該維持現狀「5年又5年，甚麼都不變」。

航運交通界議員易志明認為政府應為公共交通工具制定藍圖，他舉例，指港鐵屯馬線嚴重影響其他公共交通營辦商的生計。

議員鄧家彪指政府應有意志去為長者提供有善的交通工具，又舉例，指所有往醫院的路線應有低地台的小巴，而政府亦有試行計劃，但他引述東網於去年6月的報道，指全港只有3輛專營小巴是使用低地台設施，比例極之不足。

陳帆回應指公共小巴擔當重要輔助角色，政府會推出各項措施提升及優化公共小巴的競爭力，而政府亦了解小巴的困境，亦有一系列財務可行性的措施，包括更改及重組小巴路線及車費調整等。

陳帆亦指在2017至2019年期間，公共小巴乘客量大致穩定，維持每日大約180萬人次，佔整體公共交通服務市場約14%。即使在2020至2021年疫情期間，小巴的市場佔有率仍然維持約14%，顯示市民對公共小巴服務需求大致平穩，加上預計隨着疫情逐漸緩和，公共小巴服務的供求將會逐步回復正常，加上新發展區對公共小巴亦有需求，認為現時不是調整小巴數目上限的時候。