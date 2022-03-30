政府檔案處及地政總署　4.1起逐步恢復公共服務

為配合政府宣布由後日(4月1日)起逐步恢復公共服務，地政總署、政府檔案處均於今日(3月30日)宣布，由後日起逐步恢復公共服務。其中地政總署及轄下所有辦事處，由4月1日至20日將恢復有限度的基本服務；而政府檔案處的歷史檔案館閱覽室會在每周一、周三及周五上午9時至下午5時45分開放，直至另行通告。

地政總署表示，其辦公時間內的電話查詢服務將維持正常，每周一至五下午1時至5時，將提供櫃枱交收文件及領取經預約安排的收地補償服務。其他櫃枱服務，包括查詢、地圖銷售、未經預約的領取收地補償，以及查閱認可土地測量師的全體名單等將繼續暫停。網上服務會維持正常，市民可經電郵提出查詢及投訴。

至於政府檔案處方面，歷史檔案館閱覽室會供已透過線上目錄預約借閱館藏的人士使用，而每個開放日的預約名額為7名使用者，名額將以先到先得的形式分配。提供的服務只限已預約館藏的借閱服務及自助影印服務。未有預約館藏的公眾，館方將暫停為其提供以上服務，香港歷史檔案大樓展覽廳將繼續暫停開放。