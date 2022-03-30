原被令重審豐樂圍發展計劃　城規會上訴得直

城市規劃委員會於2013年底批准長江實業在流浮山豐樂圍濕地的發展計劃，但爆發環保爭議。環保觸覺總幹事譚凱邦於2014年以個人身份提出司法覆核，要求撤銷城規會的決定。高院原訟庭於2020年9月裁定譚勝訴，下令把發展計劃交還城規會重新審議。惟城規會不服該裁決並向上訴庭提出上訴，上訴庭經考慮下今（30日）頒下裁決，裁定城規會上訴得直，且撤銷原訟庭的裁決。原訟庭原本頒令城規會須支付譚訟費，現亦被改為毋須支付。

由上訴庭副庭長關淑馨撰寫的判詞指，雖然城規會在該區的分區大綱草圖列明，區內的發展須以公私合營方式進行，但是有關規定並非必須要遵守。上訴庭認同城規會一方指，審議計劃的重點在於保障區域在發展之餘，仍能保持魚塘及濕地的長線生態價值，並確保規劃程序得到密切監察。雖然在計劃的融資部分，未能如原先設計般達到公私合營，但是在城規會及環境局共同合作及監察的情況下，仍然沒違反公眾的合理期望。上訴庭認為原審法官認為相關發展計劃必須要根據分區大綱草圖所列出條款進行，是理解有錯，因此最終裁定城規會上訴得直，撤銷原訟庭裁決及裁定譚的司法覆核敗訴。

案件編號：CACV 540/2020