議員指學童接種率短時間內難升　小學及幼稚園復課難

第5波疫情放緩，全港小學及幼稚園復課有望，惟議員鄧飛認為目前小學及幼稚園的學童接種率不足，憂復課有難度。鄧飛表示，大部分教師均認為目前小學及幼稚園學童接種率不足6成，距離最快可復課期限僅兩周，但加上現時確診數字仍然高企，恢復面授課堂時，學童中午用膳或有染疫風險。

全港小學及幼稚園有望最早於下月19日復課，但可否恢復全日制課堂，則需視乎兩大條件，包括所有直接僱用的教職員必須完成接種2劑疫苗，以及完成接種2劑疫苗的學生佔全校學生9成。鄧飛引述大多數教師意見表示，以目前學童接種率及距離暫定開學時間來看，認為實在不夠時間提升學童接種率。

鄧飛又指出，現時確診宗數仍然高企，若恢復全面面授課堂，學童在中午用膳時出現交叉感染的風險大增。他強調政府在考慮復課的同時，除了以疫苗接種率作為指標，亦須考慮當時的確診數字。鄧續指，現時幼稚園業界對復課仍未有共識，部分幼稚園因長期暫停上學，家長寧願自行在家教導，導致大量學童退學，對經營造成很大打擊。