研究指1型糖尿病發病率不同地域差30倍　部分病例晚年才出現

1型糖尿病普遍被認為多從兒童時期發病，在成年期發病較少見。香港中文大學醫學院今日(30日)發表其領導的一項國際糖尿病研究，發現成人1型糖尿病的新症發病率較傳統預期高，而新症數量不會隨着年齡增長而下降，不少病例是晚年才發病。此外，成人1型糖尿病的發病率會因地理區域有所差異，而男性的發病率整體上較女性高。

中大醫學院的研究按年齡組別，20至39歲、40至59歲，和60歲或以上，1型糖尿病發病率的12項研究中，有5項(42%)報告了1型糖尿病發病率會隨年齡增長而增加。是次研究亦調查了成人1型糖尿病個案的全球分布情況，發現世界各地的成人1型糖尿病每年發病率有所差異，其中發病率最低的中國，每10萬人約有1人發病，最高的瑞典每10萬人有超過30人發病，兩者相差超過30倍。

此外，在26份有關男性和女性1型糖尿病發病率的研究中，92%報告顯示成年男性的發病率高於女性。

負責統籌研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲指，現時面對的實際挑戰是如何準確識別潛在的1型糖尿病個案，確保他們獲得適當治療，及早開始胰島素治療。如日後能準確地將糖尿病潛在發病機制分類，識別出1型或2型糖尿病，這將是改善個人化糖尿病治療的關鍵。

院方指，1型糖尿病是一種自身免疫疾病，免疫系統會攻擊體內負責產生胰島素的細胞，導致患者嚴重缺乏胰島素和血糖上升，需要終生使用胰島素治療。今年是首次注射胰島素治療糖尿病的一百周年，胰島素現已成為治療1型糖尿病不可缺少的方法。

參與是次研究的機構來自全球各地，包括中大、美國埃默里大學、澳洲悉尼大學、英國埃克塞特大學、中國中南大學、美國華盛頓大學、澳洲貝克心臟和糖尿病研究所，以及國際糖尿病聯盟。