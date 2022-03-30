政府今公布職津計劃入息及資產限額 4人住戶稍為放寬

政府考慮疫情下面對的經濟壓力，決定單次凍結除4人住戶外的入息限額。

港府今日(30日)公布由4月1日起生效的在職家庭津貼(職津)計劃的入息及資產限額，計劃的入息限額與從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數掛鈎，當中提到除了4人住戶外，所有住戶類別的入息限額均須收緊。

政府表示，考慮到疫情下低收入住戶面對的經濟壓力，經諮詢立法會，政府決定單次凍結除4人住戶外所有住戶類別的職津入息限額。4人住戶方面，政府會按機制調整入息限額，經四捨五入原則，全額津貼入息限額維持不變，而四分三額及半額津貼入息限額則予以稍為放寬。

據4人入息限額經調整後，全額津貼住戶每月入息上限為22,400港元；四分三額津貼住戶每月入息上限26,900港元；半額津貼住戶每月入息上限為31,400港元；而各項津貼住戶資產上限為562,000港元。

職津資產限額則按公共租住房屋資產限額調整，政府會按上述機制，放寬所有住戶類別的限額，調整後的入息及資產限額適用於今年4月至明年3月的申領月份。