警司瞞買樓出租騙房貸囚1年半　今申保釋被拒

退休警司龍少泉被指於在職期間隱瞞將名下物業出租，向政府及銀行申請貸款時，訛稱單位供自己及家人居住，使他獲政府批出政府購屋貸款及銀行按揭貸款合共近600萬港元。他因此被廉政公署拘控，經審訊後於去年在區院被裁定欺詐罪成，被判入獄18個月。龍不服定罪向上訴庭提出上訴，並於今早（30日）申請保釋，惟最終被上訴庭法官彭寶琴拒絕其保釋申請，需繼續服刑。

55歲申請人龍少泉今早透過律師向法官申請保釋期間，一度身體不適在庭上暈倒並向後跌，須懲教署職員扶起，期間身體又不斷抽搐。法官見狀即表示暫時休庭，並透過書記詢問是否需召喚救護車。不過其後龍醒轉，在休息約10分鐘後表示可以繼續，法官逐繼續處理其保釋申請。

龍少泉被控於2016年9月29日至11月30日期間，根據政府購屋貸款計劃向庫務署申請貸款時，虛假地表示將交付一個愉景灣空置單位，而沒有向庫務署申報他與該單位當時租客已簽訂租約，詐騙而誘使庫務署向他發放約207萬港元貸款。他另被指向滙豐銀行申請按揭貸款時，虛假地表示上述單位將由其父母居住，及將於交易完成時取得空置單位，沒有通知滙豐他已簽訂上述租約，詐騙而誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬港元。據其代表律師透露，現正服刑的龍，將於今年11月底刑滿出獄。

案件編號：CACC 540/2021