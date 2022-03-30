清潔工爭取納抗疫基金資助不獲回應　工會要求局方直接溝通

政府推出第6輪防疫抗疫基金，惟有不少保安及清潔工並無納入資助範圍，包括港鐵外判清潔工。多個團體今早(30日)陪同數名港鐵工友，分3批到政府總部遞交請願及逾千名市民聯署，有工會代表指，連月來多次爭取擴大抗疫津貼範圍，但未有得到局方回覆，要求運輸及房屋局直接與工會及工人溝通。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪表示，工會早於2020年已要求擴大給予保安、清潔的抗疫津貼範圍，而月前終有擴展至醫管局及大專院校，但依然未涵蓋公共交通工具例如港鐵，而在爭取過程中，運房局始終不願意回覆及會見工會、工友，令人感覺雙方「距離好遠」，直言如果當局願意直接溝通，相信補漏的問題可以很容易解決。

屯馬線工友英姐出席是次請願時表示，港鐵清潔工是「永遠被遺忘的一群」，與食物環境衞生署外判清潔工薪金相距數千港元，疫情下工作「風險高、人工低」，同事紛紛感染的情況下，亦要由一個人做3個人的工作。她呼籲政府盡快公布相關資助方案，令一眾港鐵清潔工能夠受惠。

在屯馬線當兼職清潔工的藝術家程展緯則親手製作一個直線信箱，希望運房局局長陳帆可以「嗱嗱聲回信」。他表示，連月來發起個人默站行動、收集工人聯署、遞交聯署信，但一直沒有得到運房局任何回覆，令工友感受不到運房局有勞工面向，希望陳帆盡快與工人直接溝通。