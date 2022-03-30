外展隊上門為70歲以上長者打疫苗針　先在圍封公屋試行

政府推出疫苗到戶接種服務，為圍封大廈的長者打針，公務員事務局局長聶德權今日(30日)到訪深水埗幸福邨一住戶，了解非政府機構為居家長者與殘疾人士提供的上門疫苗接種服務。香港社會服務聯會與香港醫學組織聯會較早前推出「疫苗易」家居接種計劃，為有特別需要人士接種新冠疫苗，醫護人員今日到深水埗不同地點為服務對象接種疫苗。

聶德權表示，一些有特別需要人士可能因為行動不便未能前往疫苗接種點，要進一步提升長者的疫苗接種率，需要社福團體、醫護機構和地區人士等群策群力，今日的上門接種服務便是其中之一。

政府亦快將推出平台，供有需要的人士登記，在收集和整理資料後，安排外展醫護團隊為行動不便的長者或殘疾人士上門接種疫苗。現階段，會先透過地區組織的關愛行動，請他們在派發物資或探訪當中，協助收集未曾接種疫苗的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾不能夠外出接種疫苗人士的登記資料。

局方會先在一座「圍封強檢」的樓宇，試行為未接種疫苗的70歲或以上長者，以及因為病患或殘疾不能夠外出接種疫苗的人士登記，待「圍封」後翌日為長者提供上門疫苗接種服務。在總結經驗和理順接種流程後，政府會將服務進一步推展至不同的「圍封強檢」樓宇。