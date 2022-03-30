港人不能預購廣州骨灰位　當地消委提醒勿受騙

香港寸金尺土，房屋供應短缺，陰宅同樣難求。為了讓先人入土為安，不少港人北望神州。廣東省廣州市消費者委員會周二（29日）提醒，根據規定，香港居民不能預先購買當地骨灰位作將來之用，呼籲要確保購買行為的合法性。

去年底，香港消委會針對有經營者在港宣傳，可提供內地宗教場所的骨灰位（公墓）等服務，於是致函聯合廣州消委會開展經營性骨灰位服務調查。對此，廣州市消委會發函向廣州市民政局、廣州市民族宗教事務局等相關職能部門查詢，發現港澳台人士骨灰如需安葬或安放在廣州，安葬承辦人可憑死者死亡證、火化證等到廣州市各經營性公墓認購骨灰位，並在辦理《入粵安葬證》後，將骨灰安葬或安放在廣州市經營性公墓內。

根據《廣州市殯葬管理規定》，「公墓、骨灰堂（樓）的經營者不得以各種形式預售、傳銷墓穴以及骨灰位。已購買墓穴、骨灰位的，不得私自買賣」。廣州市消委會因此提醒，購買內地骨灰位前應查詢清楚內地相關法規和流程，確保購買行為的合法性；同時需查詢經營性公墓建設的許可文件、營業執照等，問清楚收費明細並簽訂書面合約。另外，由於香港居民不能預先購買廣州骨灰位，故不宜輕信在購買骨灰位後可以轉讓或轉售的宣傳和聲稱。