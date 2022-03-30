政Whats噏：公屋聯會總幹事招國偉另立門戶　合久必分？

招國偉話礙於疫情，遲吓先到再諗籌款活動。

正所謂政治一日都嫌長，何況係幾年。話說喺公屋聯會做咗近9年總幹事嘅招國偉竟然另立門戶喎。莫非佢打算脫離公屋聯會，應驗「合久必分」呢句話？

招國偉成立嘅組織由自己擔正做主席，頭4個字都係「公屋聯會」，仲話希望新組織會更有牙力同財力。點解？事關呢個係慈善團體，無財點做服務呢？

其實新成立嘅嘅慈善團體全名係「公屋聯會安居服務社有限公司」，好容易令人聯想到「公屋聯會」，但招國偉強調兩者互不從屬，後者係側重於政策倡議，不時會通過問卷調查或請願，向當局反映基層嘅需要同訴求。

之但係，佢發覺某啲政府撥款嘅項目，前提係受惠對象必需係慈善團體，因此佢以成立非政府組織嘅方法，另立一個慈善團體，唔單止將目光擴展到過渡性房屋，亦便於申領撥款，以推展或落實有關基層住屋嘅政策倡議。

佢又重申，以社團註冊嘅「公屋聯會」其實都可以問政府申請撥款，只不過限制會比較多。

咁依家做埋慈善組織嘅主席，佢又會唔會倣效其他慈善組織，舉辦賣旗活動或籌款晚會呢？佢話唔排除將來會咁做，但依家礙於疫情，籌款活動都係遲吓先到再諗啦！