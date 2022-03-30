韋彥德及賀知義辭任本港終院非常任法官　即時生效

英國最高法院今日(30日)宣布，英國最高法院院長韋彥德勳爵(Robert Reed)及副院長賀知義勳爵(Patrick Hodge)，就香港終審法院非常任法官職務提出請辭，即時生效。

韋彥德勳爵發表聲明，表示英國最高法院之法官自1997年起便出任香港終審法院法官，以履行英國政府對香港的責任。此做法得到英國政府支持，英政府亦認為此做法符合英國的國家利益。但自從《港區國安法》在2020年生效後，情況就變得愈來愈微妙。

韋彥德勳爵強調，香港的法院繼續致力維護法治原則，而得到國際尊重。不過他斷定，香港的行政機關已遠離政治自由與發表自由這些英國高院努力維護的價值觀。若法官繼續參與香港法院的事務，將無法避免地予人認可港府做法的印象。而英國政府亦同意他這斷定。因此他和賀知義勳爵已向香港終審法院呈辭，即日生效。

英國外交大臣卓慧思表示，《港區國安法》在港實施以來，破壞了香港的高度自治，並影響港人的基本權利及自由。現時情況已去到臨界點，英國法官在港審訊面臨遭打壓的風險，對在職英國法官退出香港終審法院的決定，表示支持。