涉參與2019.10.1暴動　13男子提堂准保候審

2019年10月1日下午，大批示威者於港島金鐘道、軒尼詩道、莊士敦道及皇后大道東一帶聚集，期間有人堵路及縱火等。警方當日在上址拘捕57人，被捕人其後拒保候查，暫時獲釋。事隔近2年半後，警方重新拘捕13名男子，當中12人被控暴動，部分人另涉無牌管有彈藥、阻撓警員、管有攻擊性武器及拒捕等罪，分兩案今天（30日）下午在東區法院提堂，控方申請轉介區域法院審理，各被告暫毋須答辯。兩案分別押後今年6月21日及5月24日在東區法院再訊，以待控方準備轉介文件，各被告獲准保釋候訊。

首案共11名被告依次為譚旭輝（30歲、地盤工人）、梁家樂（24歲、文員）、蘇亮燊（24歲、法律援助署文書助理）、高俊（26歲、時裝設計師）、李良圖（41歲、運輸工人）、司徒澤朗（20歲、學生）、盧梓泓（31歲、科技資訊工程師）、胡景皓（20歲、學生）、袁碩（22歲、售貨員）、梁光宗（24歲、客戶服務主任）、蔡天龍（33歲、地盤工人）。裁判官批准盧梓泓以現金人事共4萬港元保釋，他須每天到警署報到、不准離港、遵守宵禁令、及不得接觸控方證人。其餘被告則獲准以5000港元保釋及每星期到警署報到一次，其餘保釋條件相同。

除了蔡天龍，其餘10名被告均被控同一項暴動罪，控他們於2019年10月1日在金鐘道、軒尼詩道、 莊士敦道及皇后大道東一帶，連同其他人士參與暴動。蔡天龍則被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產，他被控於同日在灣仔盧押道23號，保管或控制一條六角匙，意圖在無法辯解的情況下使用或導致他人使用該物品，以摧毀或損壞屬於他人財產。

案中有6名被告另涉其他罪名，其中譚旭輝及袁碩各被控一項無牌管有彈藥。譚被控於2019年10月1日灣仔皇后大道東與聯發街交界管有4枚已使用的38毫米多彈頭催淚彈的彈頭。袁碩被控於同日在灣仔莊士敦道與機利臣街交界管有一枚38毫米多彈頭橡膠彈的彈頭及一枚40毫米多彈頭REACT型號的彈頭。梁家樂被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員，他被控同日在皇后大道東83號外故意阻撓警員18173。高俊被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，控他同日在皇后大道東128號附近，管有一個能發出雷射光束的裝置。盧梓泓及梁光宗則各被控一項無牌管有無線電通訊器具，2人分別涉當日管有一套無線電收發機。

次案2名被告蔡騰毅（54歲、髮型師）及丁實勳（39歲、文員），同被控一項暴動罪。控罪指2人於2019年10月1日在灣仔菲林明道及杜老誌道之間的一段軒尼詩道一帶，連同其他人士參與暴動。丁另被控於同日在灣仔軒尼詩道319號外抗拒在正當執行職務的警員11719。2人獲准以5000港元保釋至5月24日再訊，須交出旅遊證件、不准離港、不得接觸控方證人及須每星期到警署報到。

案件編號：ESCC 527,528/2022